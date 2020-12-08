نائب وزير الخارجية الأمريكي في سيئول لحث بيونغ يانغ على المفاوضات

وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون إلى سيئول اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين جنوبيين حول التحالف الثنائي والمفاوضات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وسيلتقي بيغون مع النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية تشوي جونغ-كون يوم الأربعاء، قبل أن يلتقي مع كبير مفاوضي سيئول النوويين لي دو-هون، لمناقشة المفاوضات النووية المتوقفة مع بيونغ يانغ.

ومن المتوقع أن تركز مباحثات على سبل الحفاظ على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومن المرجح أن يرسل رسالة تحث بيونغ يانغ على الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي زيارة بيغون إلى كوريا الجنوبية لمدة 4 أيام في ظل مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقدم على أي عمل استفزازي لاختبار الإدارة الأمريكية القادمة.

المصدر: "يونهاب"