ترامب يوقع مرسوما يمنع أعضاء حركة "أنتيفا" من دخول الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما يهدف إلى منع أعضاء حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة من دخول أراضي الولايات المتحدة.

وفي المذكرة، التي وزعها البيت الأبيض، أوعز ترامب لوزير الخارجية مايك بومبيو، بتحديد ما إذا كانت "أنتيفا"، منظمة إرهابية أجنبية و"منظمة إجرامية معروفة".

في هذه الحالة، قد يفقد كل من يفترض أنه من أعضاء "أنتيفا"، الحق في دخول الولايات المتحدة.

في وقت سابق، أعلن ترامب أن "أنتيفا"، منظمة إرهابية محلية في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تسفر عن عواقب عملية.

وتبقى غامضة أيضا، الآثار العملية التي ستسفر عن مرسوم ترامب، الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 يناير، بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيكون قادرا على إلغاء أي أوامر تنفيذية سابقة صدرت عن ترامب.

وبرر ترامب مرسومه الجديد، بأن "أنتيفا"، "تثير العنف وترمي الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتضرم النار في السيارات، وتنتهك قواعد حظر التجول المحلية، وكل ذلك يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أسس بلدنا".

المصدر: نوفوستي