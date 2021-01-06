 
مباشر

ميركل تطالب مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة

أخبار العالم

ميركل تطالب مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi4w

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر يناير الجاري.

إقرأ المزيد
بوتين يناقش مع ميركل آفاق الإنتاج المشترك للقاحات
بوتين يناقش مع ميركل آفاق الإنتاج المشترك للقاحات

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، قالت ميركل مساء يوم الثلاثاء إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا.

وقالت: "نعرف أن هناك أفقا مستقبليا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوفرة حاليا".

وأعلنت المستشارة الألمانية تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي كورونا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا