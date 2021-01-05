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ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية

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ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما فيها Alipay التابع لشركة Ant Group التابعة للملياردير الصيني جاك ما.

وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.

المصدر: رويترز

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