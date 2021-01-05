الهند تستعد لتطعيم 300 مليون شخص

أعلن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان أن بلاده تستعد لبدء التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل وتحصين 300 مليون شخص بحلول يوليو، في حملة تطعيم ستكون واحدة من أطول الحملات في العالم.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن السلطات أعدت نحو 29 ألف منشأة تخزين وتبريد في مختلف أرجاء البلاد.

وعن موعد بدء حملة التطعيم، قال: "القرار النهائي ستتخذه الحكومة"، مؤكدا أنه "لا يوجد حظر على تصدير اللقاحات"، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة فرضت قيودا لضمان تلبية الاحتياج المحلي أولا.

وأعطت هيئة الرقابة على الأدوية في الهند يوم الأحد الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، أحدهما اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" مع جامعة "أكسفورد" مما أثار اهتمام دول نامية أخرى تبحث عن اللقاحات.

والهند أكبر منتج للقاحات في العالم وكان قطاعها للصناعات الدوائية يفرغ طاقات إنتاجية ويمضي قدما في استثمارات لدعم حملة تطعيم عالمية.

المصدر: "رويترز"