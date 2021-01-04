انتقادات واسعة لموافقة الهند على لقاح لكورونا لم تثبت فعاليته بعد

انتقد خبراء الصحة في الهند قرار الحكومة إعطاء الضوء الأخضر للقاح "كوفاكسين" المضاد لـ"كوفيد – 19" الذي لم تصدر بعد بيانات المرحلة الثالثة التجريبية له.

وندد المجتمع الطبي الهندي على نطاق واسع بقرار الموافقة على لقاحين ينتجان في البلاد الأول هو "كوفاكسين جاب"، والثاني "بهارات بيونتيك"، معتبرين القرار "متسرعا".

بدورها عبرت منظمة مراقبة الصحة الهندية عن صدمتها مشيرة إلى أن هناك "مخاوف شديدة لعدم وجود بيانات فعالية" هذا اللقاح.

وقالت: "القرار كان محيرا لفهم المنطق العلمي الذي دعا لجنة الإشراف ذات الصلة للموافقة على لقاح غير مدروس بشكل كامل".

وأكدت المنظمة الطبية على أن "الافتقار إلى الشفافية والموافقة المتسرعة تثير أسئلة أكثر من الإجابات ومن المحتمل ألا يعزز ذلك الثقة في هيئات صنع القرار العلمية لدينا".

من جهتها، أكدت إحدى أشهر الخبراء الطبيين في الهند جاجانديب كانج لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أنها "لم تر شيئا مماثلا من قبل، وأنه لا توجد على الإطلاق بيانات حول فعالية اللقاح".

بدورها، عبرت النائبة الهندية شاشي ثارور عن تحفظاتها على القرار، وكتبت على "تويتر": "لم يتم إجراء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح :كوفاكسين".. كانت الموافقة سابقة لأوانها وقد تكون خطيرة. يجب تجنب استخدامه حتى تنتهي التجارب الكاملة. يمكن أن تبدأ الهند التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في هذه الأثناء".

In view of all the attacks on my by hyper-nationalists on my cautionary words about #Covaxin, here's a simple explanation, from an American medical site for American readers, about why it's wise to hasten slowly when it comes to vaccines, esp for #Covid19: https://t.co/84d0IcNWa4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 4, 2021

وأعرب استشاري علم الأحياء الدقيقة السريرية ورئيس مكافحة العدوى ديبكيشاور غوبتا عن قلقه أيضا بشأن الموافقة على لقاح "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن فعاليته "أقل من أي لقاح آخر تمت الموافقة عليه في العديد من البلدان".

وقال: "هذا هو متوسط الفعالية بين المجموعة العادية التي تلقت جرعتين كاملتين 62 %، ونصف جرعة وجرعة كاملة 90%. الهند وافقت على نظام الجرعة الكاملة. أظهر اللقاح فعالية بنسبة 62% بناء على تقاريرهم الخاصة والمنشورة".

وتنتج الهند حوالي 60% من إجمالي اللقاحات في العالم، ومن المرجح أن تلعب دورا رئيسيا في تصنيع العديد من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد – 19".

ووفقا للتقارير، فإن "معهد مصل الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أنتج 50 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وأعطت حكومة دلهي موافقتها على لقاح "أسترازينيكا"، والذي تمت الموافقة عليه في بريطانيا، وعلى لقاح أقل شهرة أنتجته شركة "بهارات بيونتيك" الهندية.

يذكر أن مدير مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينسبورغ، أعلن أن "مزج لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، سيضمن وقاية من الفيروس التاجي المستجد لمدة سنتين".

وأعلن عن اتفاق بين لندن وموسكو على إطلاق برنامج اختبارات سريرية لتقييم فعالية لقاح مشترك يضم مكونات من "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

المصدر: RT