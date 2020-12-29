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تقييم فعالية مزيج لقاح "سبوتنيك V" ولقاح شركة "أسترازينيكا"

الصحة

تقييم فعالية مزيج لقاح
Globallookpress Cover Images/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا"، أن مزج لقاح "سبوتنيك V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، سيضمن وقاية من الفيروس التاجي المستجد لمدة سنتين.

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ووفقا له، هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، وسيسمح استخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي، بتكوين مناعة عالية.

ويشير غينسبورغ، إلى أنه لن يستخدم مزيج لقاح "سبوتنيك V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، في روسيا.

ويضيف، ستبدأ في عدد من البلدان أو بدأت اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين.

المصدر: فيستي. رو

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