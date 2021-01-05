فنزويلا.. هجوم يستهدف منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد
Reuters CARLOS JASSO
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أكد ديلسي رودريغيز نائب الرئيس الفنزويلي أن شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد تعرضت للهجوم من قبل جماعات مجهولة، فيما شهدت العاصمة وولايات أخرى انقطاعات في التيار الكهربائي.
وكتبت رودريغيز على "تويتر": "الهجوم على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية نفذ صباح اليوم، وألحق أضرارا بنظام النقل في محطة (جوري) للطاقة الكهرومائية".
وأضاف: "أدى الهجوم إلى انخفاض القدرة في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى".
وأشار إلى أن العمل جار على استعادة الطاقة الكهربائية بأسرع وقت وإصلاح الأعطال.
المصدر: "نوفوستي"