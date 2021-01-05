إيران.. اكتشاف إصابة بـ"السلالة البريطانية" من كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا.

وأوضح نمكي أن المصاب بالسلالة الجديدة، الذي عاد من بريطانيا، عزل نفسه ولم تسجل إصابات بين المحيطين به، مضيفا أن المصاب يخضع حاليا للعلاج في أحد المشافي الخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 98 وفاة و 6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة ملیونا و 255620 إصابة، منها 55748 وفاة.

المصدر: RT