كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز طهران ناقلة النفط

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامشي شابستاري، للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

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وأعرب كو كيونغ سوك، مدير دائرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية الجنوبية، أثناء لقائه السفير الإيراني، عن "أسفه" لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" يوم أمس، مطالبا بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

من جانبه، أكد شابستاري للصحفيين، أن "جميع البحارة بأمان"، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق على سلامتهم"، فيما لم يعلق على أسباب الاحتجاز، وموعد الإفراج عن ناقلة النفط.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية انطلقت من ميناء سعودي، في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه".

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المصدر: "يونهاب" + RT