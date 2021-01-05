خفر السواحل التركي ينقذ 60 مهاجرا
Reuters UMIT BEKTAS
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أنقذت فرق خفر السواحل التركية زهاء 60 مهاجرا وطالب لجوء في حادثين منفصلين في عرض البحر غربي البلاد.
وتمكنت الفرق في الحادثة الأولى من إنقاذ 34 مهاجرا بولاية موغلا جنوب غربي البلاد، عقب رصد مجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي في عرض البحر، أثناء قيامها بدورية قبالة سواحل قضاء بودروم.
ولفت خفر السواحل إلى أن "الفرق نقلت المهاجرين إلى قارب لخفر السواحل وجلبتهم إلى ميناء القضاء".
وفي حادثة مماثلة، أنقذت طواقم خفر السواحل 26 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل قضاء أيواجيق بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.
المصدر: "الأناضول"