خفر السواحل التركي ينقذ 56 لاجئا غربي البلاد

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 56 طالب لجوء من مياه بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

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وذكرت مصادر في قيادة خفر السواحل، لوكالة "الأناضول"، أنها تلقت بلاغا بوجود قارب مطاطي تعطل محركه وعلى متنه طالبو لجوء في عرض البحر قبالة سواحل قضاء جشمة التابع للولاية.

وأضافت المصادر أن الفرق توجهت إلى الموقع، وأنقذت 32 طالب لجوء ونقلتهم إلى البر.

وفي حادث منفصل أنقذت فرق خفر السواحل 24 طالب لجوء بولاية إزمير بعد أن تلقت نداء استغاثة في مياه بحر إيجه، بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية.

ونقلت الفرق طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير.

المصدر: "الأناضول"