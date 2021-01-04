وزيرة الدفاع الإسبانية: مدينتا سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل تماما مثل مدريد

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، إن "مدينتي سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل، تماما مثل مدريد أو سيوداد ريال، أو أية مدينة إسبانية أخرى".

ورفضت وزيرة الدفاع الإسبانية، في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس"، فتح أي نقاش مع المغرب بخصوص ملف سبتة ومليلية، معتبرة أن "هذا الملف محسوم فيه وموقف رئيس الحكومة المغربية لا يعني الدولة الإسبانية في شيء".

ورأت أن "إقحام الجيش الإسباني في معركة سبتة ومليلية غير مطروح".

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أكد في تصريح أن المغرب عازم على "فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين مع الجارة الشمالية للمملكة"، وعلى الإثر ردت وزارة الخارجية الإسبانية باستدعاء سفيرة الرباط، التي أكدت أن "موقف الرباط من سبتة ومليلية لم يتغير باعتبارهما مدينتين محتلتين".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول استدعاء مدريد سفيرة المغرب في إسبانيا، كما لم تعقب على تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية.

المصدر: هيسبريس