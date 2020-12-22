إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية سفيرة المغرب لديها كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بشأن ملف منطقتي سبتة ومليلية.

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وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن مدريد "تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها"، مضيفة أنها طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة المغربية قال في حوار تلفزيوني إن "الجمود هو سيد الموقف حاليا بخصوص ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين"، مؤكدا أن "المغرب ربما سيفتح الملف في يوم ما، لكن عليه أولا أن ينهي قضية الصحراء لأنها الأولوية الآن، أما قضية سبتة ومليلية فسيأتي زمانها".

المصدر: هيسبريس