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تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين شمال سوريا

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تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين شمال سوريا
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين تابعين لـ "حزب العمال الكردستاني أثناء محاولتهم التسلل إلى شمالي سوريا".

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وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن "المسلحين الأربعة كانوا ينوون التسلل إلى منطقة نبع السلام لزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا جنوبا عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول+RT

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