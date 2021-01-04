تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين تابعين لـ "حزب العمال الكردستاني أثناء محاولتهم التسلل إلى شمالي سوريا".

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وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن "المسلحين الأربعة كانوا ينوون التسلل إلى منطقة نبع السلام لزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB#TSKpic.twitter.com/uTk1aMrn5F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2021

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا جنوبا عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول+RT