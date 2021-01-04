 
مباشر

إسرائيل: تقديم لائحة اتهام معدلة ضد نتنياهو بالملف "4000"

أخبار العالم

إسرائيل: تقديم لائحة اتهام معدلة ضد نتنياهو بالملف
Reuters Baz Ratner
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phns

أكدت مصادر إسرائيلية تعديل لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الملف المعروف بـ"4000"، وتقديمها إلى المحكمة المركزية في القدس عبر نيابة الضرائب والاقتصاد.

وأشارت إلى أن التعديل جاء عقب طلبات قدمت من قبل نتنياهو وشاؤول وايريس الوفيتش، بخذف جميع المصطلحات التي تنسب إلى "رئيس الحكومة وعائلته"، والتطرق فقط إلى رئيس الحكومة في لائحة الاتهام.

وتتضمن اللائحة المعدلة معلومات مفصلة عن 315 حدثا مفصلا تقدم بها موقع "والا" الإسرائيلي الذي امتلكه الوفتش لتغطية نشاطات نتنياهو وعائلته.

وتقول النيابة العامة إنه "من بين 230 طلبا، هناك مؤشرات على تورط رئيس الحكومة في 150 طلبا لنفسه وعائلته".

ووفقا للائحة المعدلة "شملت التوجهات طلبات لتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وعائلته، وزيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية عنه، وتغيير العناوين السلبية عنه وعن عائلته، وممارسة التغطية السلبية لمنافسيه السياسيين".

المصدر: "i24news.tv"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا