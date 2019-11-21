نتنياهو يرفض لوائح الاتهام الموجهة له ويعتبرها "محاولة انقلاب سلطوية" ضده

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لوائح الاتهام بحقه والتي قدمها المستشار القضائي للحكومة، معتبرا اإياها "محاولة انقلاب سلطوية" ضده.

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وأضاف نتنياهو، "أتوجه لكم.. للمناصرين والخصوم السياسيين، بأنه من أجل أن تبقى دولتنا يجب أن يحظى نظام القانون بالثقة".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحقيق مع محققي الشرطة، مشككا بالأدلة التي استندت عليها لوائح الاتهام.

وقال نتنياهو، إن "الشرطة قامت بابتزاز الشاهد الملكي بالملف 4000، وإن تطبيق القانون انتقائي".

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، وتهمة "الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000".

يذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى شهود ملك.

المصدر: معا