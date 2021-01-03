باكستان تسقط طائرة هندية مسيرة في كشمير

أعلنت باكستان يوم السبت إسقاط طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ووفق بيان وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني فإن "مسيرة تجسس" هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر وأن القوات الباكستانية أسقطتها.

وخلال الصراع على كشمير خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.

المصدر: وكالات