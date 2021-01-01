بريطانيا تغلق المدارس الابتدائية في لندن

أكد رئيس بلدية لندن صادق خان، أن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة لأسبوعين في إطار مواجهة الانتشار السريع لسلالة كورونا المتحورة.

وكتب خان على "تويتر": "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها.. جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة ذاتها".

وأضاف: "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

NEW: The Government have finally seen sense and u-turned. All primary schools across London will be treated the same.



This is the right decision - and I want to thank education minister Nick Gibb for our constructive conversations over the past two days. https://t.co/D3u2eTIioW — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 1, 2021

وكشف وزير التعليم البريطاني جافين ويليامسون الأربعاء الماضي عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المدارس الابتدائية في الوقت المقرر الأسبوع المقبل مع نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للخطة، تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن، لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تفتح فيها المدارس "اشتكت".

المصدر: "رويترز"