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جونسون: البلاد بحاجة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا

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جونسون: البلاد بحاجة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إنه في مستقبل ما بعد كوفيد -19، ستحتاج بلاده إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن جونسون: "في بعض الأحيان سنحتاج إلى التنظيم بشكل مختلف أو أفضل، وقد يعني ذلك الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "ستحتاج الدولة أيضا إلى الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا لخلق إطار للأعمال والاستثمار".

المصدر: رويترز

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