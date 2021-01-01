بورتلاند الأمريكية تستقبل العام الجديد باحتجاجات ومواجهات مع الشرطة

اندلعت أعمال شغب ليلة رأس السنة في بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون الأمريكية، ألقى المحتجون خلالها العبوات الحارقة على رجال الشرطة.

وكتبت الشرطة في تغريدة على تويتر: "تحول تجمع في وسط مدينة بورتلاند لأعمال شغب وألقى المشاركون المواد الحارقة على رجال الشرطة، وأطلقوا المفرقعات على مبنى المحكمة الفدرالية والقصر العدلي في المدينة".

Press Release: Fatal Crash Involving Car and Pedestrian on Powellhurst-Gilbert Neighborhood Street (Photo)

Link: https://t.co/Gjp95BIovfpic.twitter.com/OhA8vQMkGP — Portland Police (@PortlandPolice) January 1, 2021

وحسب القنوات التليفزيونية المحلية، أقدم المحتجون على إضرام النار في المباني المجاورة فيما ردت الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي.

كما وردت أنباء عن اعتداءات على مبنى إدارة المدينة ومنشآت أخرى وقعت في اليوم السابق.

المصدر: radiosputnik