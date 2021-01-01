بريطانيا.. 53285 إصابة و613 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 53285 إصابة بكورونا الجمعة، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 50 ألف حالة، فيما سجلت 613 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة تراجعت قليلا عن يوم أمس الخميس، حيث أعلن عن تسجيل 55892 حالة، كما تراجعت حصيلة الوفيات عن 964 تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.

وسجلت بريطانيا 2.5 مليون إصابة، وأكثر من 73.5 ألف وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز" + "وولرد ميتر"