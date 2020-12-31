أوكرانيا تسعى لمضاعفة حصتها من لقاح كورونا عبر برنامج "كوفاكس"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تأمل في الحصول على ضعف جرعات اللقاح المضاد لـ"كوفيد- 19" المخصصة لها عبر برنامج "كوفاكس" العالمي لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وكتب على "تيليغرام": "سنتلقى 8 ملايين جرعة عبر برنامج كوفاكس العالمي، ونعمل أيضا على زيادة هذه الإمدادات عبر البرنامج لتبلغ 16 مليون جرعة".

وأشار المكتب الرئاسي أمس الأربعاء إلى أن "أوكرانيا وقعت عقدا لشراء 1.8 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) الصيني، ومن المتوقع وصول الشحنات الأولى منه في أقرب وقت ممكن".

وسجلت أوكرانيا مليونا و55047 إصابة، و18533 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"