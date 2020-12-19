 
مباشر

الرئيس الأوكراني يشتكي من رغبة مواطنيه في الحصول على لقاح كورونا الروسي

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يشتكي من رغبة مواطنيه في الحصول على لقاح كورونا الروسي
Reuters /dam
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pea2

اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من رغبة مواطنيه في الحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح في مقابلة مع الصحيفة أنه سيكون عاجزا عن شرح سبب عدم اقتناء اللقاح الروسي لمواطنيه، حيث قال: "بالطبع، من المستحيل أن أشرح للمجتمع الأوكراني لماذا لا يجب أخذ اللقاحات من روسيا عندما يتعذر الحصول عليها من أمريكا وأوروبا".

وبحسب الصحيفة، فإن زيلينسكي شعر بالإحباط بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يحظر تصدير اللقاحات، حيث كانت كييف قبل ذلك تتفاوض بشأن الإمدادات مع شركات (فايزر) و(مودرنا)، و(جونسون آند جونسون).

وتخطط السلطات الأوكرانية لبدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في فبراير 2021.

المصدر: "لينتا رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا