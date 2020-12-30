تركيا..254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 20642، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2194272.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة عبر "تويتر": إن "عدد الحالات النشطة والمرضى في وحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض".

وأضاف: "نتمنى أن نرى انعكاس هذا الانخفاض على عدد الوفيات قريبا، سنتغلب على الفيروس بالمكافحة الجماعية".

المصدر: "الأناضول"