الشرطة الأوغندية تعتقل مرشح الرئاسة المعارض بوبي واين

قال مرشح الرئاسة الأوغندي المعارض روبرت كيا جولاني، وشهرته ​​بوبي واين، في تغريدة على "تويتر" إن الشرطة اعتقلته مع فريق حملته الانتخابية في كالانجالا بمنطقة وسط البلاد.

وأثار اعتقاله احتجاجات في جزيرة كالانجالا في بحيرة فيكتوريا حيث تقف طائرة هليكوبتر يعتقد أنصاره أنها ستستخدم لإعادته إلى العاصمة كمبالا.

ويعتبر واين أقوى منافس للرئيس يوويري موسيفيني، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يناير.

ورفضت الشرطة التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات، وقالت إن لديها لقطات مصورة من كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة لأنصار واين وهم يحرضون على العنف ويعرقلون أداء الشرطة لعملها.

وقالت الشرطة على صفحتها على "فيسبوك" "احتجز المرشح لمواصلته تنظيم مظاهرات حاشدة وسط المخاطر المتزايدة لفيروس كورونا... ويجري نقله إلى منزله في ماجيري في كمبالا".

وكان ما لا يقل عن 54 شخصا قد قتلوا في نوفمبر بعد تفجر احتجاجات عقب اعتقال واين لفترة وجيزة بتهمة انتهاك إجراءات التباعد الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"