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نائبة بايدن تتلقى مطعوما ضد كورنا في بث مباشر

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نائبة بايدن تتلقى مطعوما ضد كورنا في بث مباشر
Reuters
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من المقرر أن تتلقى نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس تطعيما للوقاية من فيروس كورونا خلال بث تلفزيوني مباشر اليوم الثلاثاء.

ورغم أن إدارة جو بايدن حذرت من أن إتاحة التطعيم للجميع ستستغرق شهورا، إلا أنها تسعى عبر تلك الخطوة إلى تعزيز الثقة في التطعيم.

وسبق أن أعلنت هاريس أن تفشي وباء كورونا في بلادها أثر على اقتصاده، وقالت إن ثمة حاجة لاستعادة الاقتصاد وحماية المجتمع، وهو ما يبدأ بالتعرض للفيروس.

وكان بايدن، الذي سبق أن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في بث تلفزيوني مباشر أيضا الأسبوع الماضي، قال إنه سيجعل مكافحة فيروس كورونا على قمة أولوياته.

يذكر أن الفيروس أصاب أكثر من 19 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 334 ألفا.

 المصدر: رويترز

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