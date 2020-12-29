عالم أوبئة: يتعين تشديد القيود في بريطانيا لتفادي "كارثة" بسبب السلالة الجديدة لكورونا

طالب عالم بارز في مجال الأوبئة، الحكومة البريطانية بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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وقال أندرو هيوارد أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية بكلية لندن الجامعية، والذي يعمل مستشارا للحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء: "نحن بصدد الدخول في مرحلة جديدة شديدة الخطورة من الجائحة، وسنحتاج إلى تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير".

وأكد هيوارد، الذي يرأس هيئة استشارية حكومية مختصة بأمراض الجهاز التنفسي، أن إصابة الناس بالسلالة الجديدة من الفيروس أسهل مما يعني أن إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في إنجلترا لن تكفي على الأرجح لإبطاء انتشار المرض.

وقال هيوارد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يتعين توسيع نطاق هذه القيود بشكل أكبر.

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين تسجيل 41385 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو أكبر عدد منذ أصبحت الفحوص متاحة على نطاق واسع في منتصف 2020، وتقول مستشفيات إنجلترا إن عدد مرضى كورونا لديها حاليا أعلى مقارنة بالموجة الأولى للوباء في أبريل.

وتوفي أكثر من 71 ألف شخص في بريطانيا في غضون 28 يوما من إظهار الفحوص إصابتهم بالفيروس.

المصدر: "رويترز"