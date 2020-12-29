وزير الصحة الإيراني: لقاحنا هو الأول في آسيا

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن بدء الاختبارات البشرية للقاح كورونا الإيراني بعد أخذه الموافقات اللازمة واجتيازه لمراحل الاختبارات الأولية.

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وقال سعيد نمكي على هامش حفل بدء الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني اليوم الثلاثاء: "اليوم هو يوم واعد جدا للشعب الإيراني، حيث يأتي هذا اليوم بعد جهود وسعي حثيث من قبل البارزين والعلماء في مجال التكنولوجيا وعقاقير التكنولوجيا الحيوية".

وأضاف: "بعد أن اجتاز لقاح كوفيد 19 مراحل مختلفة، بما في ذلك الدراسات والنماذج على الحيوانات، تمكنا من إجراء الحقن الأول على البشر".

وأشار الوزير إلى أن إيران لديها تاريخ حافل في إنتاج اللقاحات، وإنتاجها من اللقاحات ليس وليد اليوم، مضيفا أن هناك منصات أخرى محلية تعمل على تطوير لقاحات ضد كورونا ستجري تجربتها لاحقا.

المصدر: وكالة تسنيم