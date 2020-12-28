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إيران تكشف عن أول لقاح مضاد لكورونا من صنعها

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إيران تكشف عن أول لقاح مضاد لكورونا من صنعها
Reuters
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أعلن مستشار وزير الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زاده، أنه سيتم يوم غد الثلاثاء إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا.

وكتب زاده في حسابه على "تويتر": "غدا ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني كورونا، حيث ستبدأ مرحلة اختباره على البشر عبر لقاح عدد من المتطوعين".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قالت قبل أسبوعين إنه إذا كانت نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في يناير المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إيران يبلغ 1206373، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 54814.

المصدر: RT + "وورلد ميتر"

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