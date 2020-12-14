وزارة الصحة الإيرانية: لقاح كورونا الإيراني سيكون جاهزا في يوليو المقبل

قالت وزارة الصحة الإيرانية إذا كانت نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في يناير المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، الدكتورة سيما السادات لاري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة مازندران بشمال إيران: "تنشط حاليا أربع شركات محلية في إنتاج لقاح كورونا الإيراني، وسيبدأ استخدام منتجات الشركة في مرحلة التجربة السريرية للقاح في أوائل شهر يناير المقبل".

وأضافت، إذا كانت نتائج التجربة السريرية للقاح الإيراني إيجابية، فمن المتوقع أن يتم استخدامه في أوائل شهر يوليو على المصابين المعرضين لخطر كبير.

كما قالت نائبة وزير الصحة إنه بالإضافة إلى متابعة استلام اللقاح من كواكس (برنامج لقاح ضد كورونا العالمي تقوده منظمة الصحة العالمية ويضم حوالي 186 دولة بما في ذلك إيران) ، تجري الاستشارات لشراء لقاحات من ثلاث دول أخرى.

وأعلنت الدكتورة لاري، أن الدول التي تتابع وزارة الصحة الإيرانية معها شراء لقاح ضد Covid - 19 شملت الهند وروسيا والصين، وقالت هناك مشاكل في تبادل العملات لشراء هذه اللقاحات، وحتى دفع رسوم مشاركة إيران في كواكس، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتابعت: "على الرغم من المشاكل الرئيسية لصرف العملات لشراء اللقاحات، فإن وزارة الصحة ستتابع الموضوع بالتعاون مع بعض الجهات، وفي الأيام الأخيرة صدرت تقارير واعدة لاستكمال الاستشارات لشراء اللقاحات".

المصدر: إرنا