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إيران تحدد موعد إجراء اختبار لقاحها المحلي ضد كورونا على البشر

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إيران تحدد موعد إجراء اختبار لقاحها المحلي ضد كورونا على البشر
Reuters WANA NEWS AGENCY
مواطنون إيرانيون يرتدون كمامات ويخرجون من محطة مترو أنفاق في العاصمة طهران
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أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستبدأ الاختبار البشري للقاح الإيراني ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بعد أن تم إصدار الترخيص اللازم له من قبل وزارة الصحة الإيرانية.

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وأشار محمد مخبر، رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني، إلى أن الاختبار البشري للقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وعلى ثلاث مراحل، تستغرق  كل مرحلة 28 يوما، وذلك في ظل إصدار الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة الإيرانية.

وقال مخبر: "إن علماء اللجنة التنفيذية واثقون من أننا سننتج أفضل وأسلم لقاح لكورونا في البلاد، وبسبب استخدام فيروس تم قتله، فإن هذا اللقاح لن يشكل أي خطر على أعزاءنا المواطنين".

وأكد أنه سيجري اختبار اللقاح في المرحلة الأولى على 56 شخصا، وفي المرحلة الثانية سيتم اختباره على 50 شخصا، فيما سيتم اجراء الاختبار في المرحلة الثالثة على عدد غير محدد.

وأضاف: "بإمكاننا عندها، إنتاج هذا اللقاح بشكل واسع، وبعد 3 إلى 4 أشهر من الاختبار البشري، سنصل إلى نقطة تستغني فيها البلاد عن استيراد لقاح كورونا".

وأردف: "إننا أمام طوفان هائل من المتطوعين لإجراء الاختبار البشري للقاح عليهم".

المصدر: وكالة "أنباء فارس"

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