بحوث طبية في عدة أقاليم بالصين تؤكد السيطرة على وباء كورونا

كشفت بحوث علمية أجراها "مركز السيطرة على الأمراض" في الصين أن بكين سيطرت على وباء كورونا، بالنظر إلى تراجع معدلات الإصابة بين المواطنين، مما يعبد الطريق لعملية التطعيم باللقاح.

وأضافت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية بأن هذه البحوث قامت، بعد احتواء الموجة الأولى للجائحة، بعملية مسح وبائي شملت 34 ألف شخص، خلال فترة تعدت الشهر، أظهرت معدلا إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس كورونا في ووهان بإقليم هوبي، وسط الصين، حدده الباحثون بـ 4,43%.

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وجاءت النتائج إيجابية، حسب الصحيفة ذاتها، في 4 أقاليم أخرى على غرار لياونينغ، بشمال شرق البلاد، وجيانغسو، في الشرق، وقوانغدونغ بالجنوب، بالإضافة إلى سيتشوان في الجنوب الغربي للبلاد، وفي بلديتين واقعتين على التوالي في بكين وشنغهاي. واعتبر الخبراء المحليون أن هذه النتائج تعود إلى السياسة الصارمة التي اعتمدتها الصين في مكافحة الوباء. وأكدوا أن مناعة المجتمع تتحقق بتحصين 60% على الأقل من السكان من الفيروس.

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية