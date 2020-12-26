قيادة الصين تهنئ نفسها بـ"نجاح استثنائي" في دحر كورونا قبيل زيارة خبراء دوليين

هنأت قيادة الصين السياسية نفسها بتحقيق ما وصفته بـ"النجاح الاستثنائي للغاية" في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي بدأ قبل عام تفشيه من مدينة ووهان الصينية.

وشدد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، خلال اجتماع عقده أمس الجمعة برئاسة الرئيس شي جين بينغ، على أن العام 2020 كان "غير عادي للغاية في تاريخ الصين الجديدة والأمة الصينية والبشرية"، مضيفا أن اللجنة المركزية "لعبت دورا حاسما في قيادة جميع أعضاء الحزب وجميع أفراد الشعب الصيني في التغلب على المخاطر والتحديات النادرة هذا العام".

وتابع الاجتماع في بيان له أن الحزب الحاكم "تمكن من توجيه الأمة لتحقيق نجاح استثنائي للغاية"، مشيرا إلى أن "الحقائق أثبتت مجددا أن القيادة هي الأساس في مواجهة المنعطفات التاريخية والاختبارات الكبرى".

وجاء الاجتماع قبيل زيارة فريق لخبراء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى الصين وخاصة ووهان بهدف إجراء تحقيق في محاولة لتحديد منشأ الفيروس التاجي الذي أودى خلال العام الأخير بأرواح أكثر من مليون و750 ألف شخص في العالم، حسب تقييمات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتعرضت الصين لانتقادات شديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهمت بكين بفقدان السيطرة على تفشي الفيروس الجديدة ومحاولة التستر عليه.

المصدر: شينخوا + "أ ف ب"