وفاة 852 شخصا بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 12892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و852 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 30978 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية عن تسجيلها حالتين جديدتين للإصابة بـ "السلالة البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية أن خبراء معهد الطب في مدينة هانوفر رصدوا السلالة الجديدة، بعد تحليل عينات لرجل توفي وزوجته في وقت سابق ، مشيرة إلى أنهما قد أصيبا بالفيروس في نوفمبر الماضي.

وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

المصدر: رويترز