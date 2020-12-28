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ألمانيا ترصد حالتين جديدتين للإصابة بـ "السلالة البريطانية" من كورونا

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ألمانيا ترصد حالتين جديدتين للإصابة بـ
Reuters POOL
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية عن تسجيلها حالتين جديدتين للإصابة بـ "السلالة البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية أن خبراء معهد الطب في مدينة هانوفر رصدوا السلالة الجديدة بعد تحليل عينات لرجل توفي في وقت سابق وزوجته، مشيرة إلى أنهما قد أصيبا بالفيروس في نوفمبر الماضي.

وأكد مختبر مستشفى "شاريتي" في برلين نتائج التحليل.

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وحسب معطيات الوزارة، فإن ابنة الزوجين سافرت إلى بريطانيا في نوفمبر، وأصيب الثلاثة جميعا بالفيروس، حيث تعافت الأم والابنة وتوفي والدها جراء الفيروس.

وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

وتشير السلطات البريطانية إلى أن السلالة الجديدة تنتشر بوتائر أسرع، لكنها ليست أشد من فيروس كورونا العادي.

المصدر: "تاس"

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