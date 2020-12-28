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الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر

الصحة

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر
Reuters Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS
خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي
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أعربت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، عن قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.

وأشارت الخبيرة، اليوم الاثنين، إلى أن الحديث يدور حول "عملية طبيعية لا تؤثر بشكل يذكر على الفيروس نفسه لكن ينبغي لنا أن نواصل دراستنا لهذه السلالات، بما في ذلك لمعرفة قدرتها على الانتقال".

وأكدت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية تواصل متابعة الوضع من كثب وتعمل مع علماء عبر العالم يتابعون ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد. كما ذكرت أن لدى المنظمة ذاتها فرق بحث متخصصة في دراسة هذه السلالات، وأن منظمة الصحة ستتلقى نتائج عمل الفرق المذكورة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

المصدر: "تاس"

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