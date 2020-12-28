بريطانيا تسجل ارتفاعا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 41385 إصابة و357 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع ملموس لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41385، ليصل إلى مستوى 2329730 حالة.

وتشير هذه الإحصائية إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات حيث سبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 25 ديسمبر 32725 حالة، وفي 26 ديسمبر 34693، وفي 27 ديسمبر 30501.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 357 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71109 متوفين.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 25 ديسمبر 570 حالة، وفي 26 ديسمبر 210، وفي 27 ديسمبر 316.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B. 1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

المصدر: RT