اليابان.. وفاة وزير سابق بفيروس كورونا

قال الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، إن وزير النقل السابق يويشيرو هاتا، عضو الحزب، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الاثنين عن الحزب، قوله إن يويشيرو هاتا (53 عاما)، الذي كان وزيرا للنقل في 2012 وابن رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتاوو، توفي أمس الأحد، حيث يعد أول نائب يموت فى اليابان جراء إصابته بفيروس كورونا.

وحث رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، على الهدوء قبل عطلة العام الجديد، حيث عادة ما تقل الأطقم الطبية بالمستشفيات، ووجه الوزراء بالبقاء في حالة تأهب.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن اليابان تواجه حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وسجلت اليابان حتى يوم الأحد 222 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي ما يقرب من 3.3 ألف مصاب، ويوجد حاليا في المستشفيات اليابانية ما يقرب من 660 شخصا في حالة حرجة في وحدات العناية المركزة.

المصدر: "رويترز" + "تاس"