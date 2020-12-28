وفاة مسن إسرائيلي إثر تطعيمه بلقاح ضد كورونا

فارق رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 75 عاما الحياة بعد تلقيه تطعيما ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المسن، وهو من شمال البلاد، الذي كان يعاني من أمراض في القلب، وأصيب سابقا بنوبات قلبية، توفي في منزله، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.

في غضون ذلك، أمر مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة رئيس وحدة الأمان بوزارة الصحة الإسرائيلية.

يشار إلى أن حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في إسرائيل مستمرة كما هو معتاد.

المصدر: RT