إيران: القمر الصناعي "ظفر 2" جاهز للإطلاق

أعلن رئيس جامعة "العلم والصناعة" الإيرانية، جبار علي ذاكري، أن القمر الصناعي الثاني المصنع من قبل هذه الجامعة وهو "ظفر 2" جاهز للإطلاق.

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وأشار ذاكري إلى أن فترة صنع القمر الصناعي في الداخل تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا كحد اقصى، وقال إن جامعة "العلم والصناعة" الإيرانية قامت بإعداد الأنموذج الثاني للقمر الصناعي "ظفر"، وهو جاهز للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الارض، بعد أن أمضى جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية.

وأضاف: "الجامعة وقعت عقدا مع وزارة الاتصالات لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، وكان القمر الصناعي "ظفر 1" هو أول إنتاج للجامعة، حيث تم تسليمه للمنظمة الفضائية، ولكنه لم يستطع الحلول في المدار الفضائي نظرا لظهور مشكلة فنية في جهاز الإطلاق، إلا أن القمر الصناعي الثاني المصنع من قبل الجامعة وهو "ظفر 2"، ظروفه أفضل من القمر الأول".

وقال ذاكري إن إيران اليوم قادرة على إنجاز جميع مراحل التصميم والتصنيع للأقمار الصناعية بنسبة 100 بالمائة، من قبل النخب والعلماء الإيرانيين، في فترة تتراوح ما بين 18 الى 24 شهرا "حيث اكتسبنا في هذا المجال خبرات جيدة".

المصدر: وكالة فارس