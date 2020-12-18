"أ. ب": أقمار صناعية ترصد أعمال بناء جديدة في موقع فوردو النووي الإيراني

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة، بأن السلطات الإيرانية شرعت في بناء منشأة جديدة في موقع فوردو النووي.

ونشرت الوكالة صورا فضائية التقطتها شركة Maxar Technologies قيل إنها توثق أعمال البناء الجديدة التي انطلقت أواخر سبتمبر في القطاع الشمال الغربي من الموقع تحت الأرضي الواقع قرب مدينة قم.

وتظهر الصور التي تم التقاطها في 11 ديسمبر أن أعمال حفر نفذت في الموقع بهدف وضع أرضية لمبنى يضم عشرات الركائز التي تستخدم خاصة في إنشاء مبان في مناطق الزلازل.

AP Maxar Technologies

AP Maxar Technologies

وأشارت الوكالة إلى أن الغموض لا يزال يلف هدف أعمال البناء الجديدة التي تأتي على خلفية اقتراب ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نهاية ولايته وسط توقعات بإمكانية عودة إدارة خلفه جو بايدن إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: أسوشيتد برس