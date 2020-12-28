لحظات مثيرة لتفجر جسر عبور سيارات صيني (فيديو)

فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانغ جيانغ، لكونه غير صالح للاستخدام.

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ونشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير، الذي استغرق 10 ثوان، وكيف تناثرت أجزاء من الجسر في اتجاهات مختلفة وسقطت في النهر.

يذكر أنه على إثر ذلك، تم عرض جسر زجاجي جديد مذهل على الناس، مؤلف من طابقين في جبال مجاورة لمدينة شينشيانغو بمقاطعة جيجيانغ الصينية.

وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.

A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh — China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2020

المصدر: قناة "نيو تشاينا" الصينية