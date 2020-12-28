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لحظات مثيرة لتفجر جسر عبور سيارات صيني (فيديو)

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لحظات مثيرة لتفجر جسر عبور سيارات صيني (فيديو)
لحظات مثيرة لتفجر جسر عبور سيارات صيني
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فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانغ جيانغ، لكونه غير صالح للاستخدام.

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ونشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير، الذي استغرق 10 ثوان، وكيف تناثرت أجزاء من الجسر في اتجاهات مختلفة وسقطت في النهر.

يذكر أنه على إثر ذلك، تم عرض جسر زجاجي جديد مذهل على الناس، مؤلف من طابقين في جبال مجاورة لمدينة شينشيانغو بمقاطعة جيجيانغ الصينية.

وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.

المصدر: قناة "نيو تشاينا" الصينية

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