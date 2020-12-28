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لبناني يرفض طلب شرطي تركي منه لبس الكمامة ثم يشرع بضرب رأسه بالجدار! (فيديو)

أخبار العالم

لبناني يرفض طلب شرطي تركي منه لبس الكمامة ثم يشرع بضرب رأسه بالجدار! (فيديو)
يني شفق
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أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية في أحد مستشفيات مدينة اسطنبول التركية، قيام سائح لبناني بضرب رأسه بالجدران.

وكانت الشرطة التركية قد أوقفت هذا السائح اللبناني في منطقة تقسيم باسطنبول لعدم ارتدائه الكمامة، إلا أنه رفض ذلك وتهجم على أحد أفراد الشرطة هناك.

وبحسب صحيفة "يني شفق" المحلية، تم تحويل السائح إلى المستشفى، لكنه حاول إلحاق الضرر بنفسه عندما بدأ بضرب رأسه بالجدار، فيما يعتقد أنها محاولة منه لاتهام الشرطة بذلك.

المصدر: يني شفق

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