ليتوانيا تطعم نحو 2500 من طواقمها الطبية بلقاح فايزر- بيونتيك في أول يوم لحملة التلقيح

أعلنت ليتوانيا إطلاقها حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أمس الأحد، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بتعزيز مناعة قرابة 2500 شخص من طواقمها الطبية، مستخدمة لقاح "فايزر- بيونتيك".

وقالت محطة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية (LRT)، استنادا إلى وزير الصحة، إن "حوالي 2270 من العاملين في القطاع الطبي تم تحصينهم، الأحد، ضد فيروس كورونا، في أول يوم تلقيح بليتوانيا".

وأوضحت أن عملية التلقيح، التي انطلقت في المستشفيات في الساعة الثامنة صباحا، شملت 700 موظف في القطاع الصحي في العاصمة فيلنيوس، و440 في مدينة كاوناس، ثاني أكبر مدن البلاد، و160 في مدينة كلايبيدا الساحلية، بالإضافة إلى 120 في شاولي و850 في بانيفيجيس.

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ليتوانيا تسلمت صباح السبت 9750 جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" كدفعة أولى.

المصدر: الإذاعة والتلفزيون "LRT" الليتوانية