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ليتوانيا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة للمنك

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ليتوانيا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة للمنك
Reuters
ليتوانيا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة للمنك
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قالت وكالة الصحة في ليتوانيا، اليوم الخميس، إنها اكتشفت أول حالات عدوى بفيروس كورونا في مزارع حيوان المنك وذلك بعد ثبوت إصابة 22 حيوانا نافقا في مزرعة بوسط البلاد.

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وقال مدير المزرعة لوسائل إعلام محلية إن المزرعة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوان بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ، مشيرا إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.

وقالت متحدثة باسم وكالة الصحة إن ليتوانيا تربي 1.6 مليون حيوان منك في 86 مزرعة.

وأعدمت الدنمارك كل المنك بمزارعها بسبب ظهور الفيروس بين الحيوانات واكتشاف سلالة متحورة منه قالت السلطات إنها أظهرت حساسية أقل للأجسام المضادة مما أثار المخاوف من احتمال تقويضها لفعالية اللقاحات.

المصدر: رويترز

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