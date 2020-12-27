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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل جنوب تشيلي

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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل جنوب تشيلي
Reuters Rodrigo Garrido
سواحل تشيلي.
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد سواحل جنوب تشيلي.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 21:39 بتوقيت غرينيتش على عمق 10 كيلومترات في مياه المحيط الهادئ وعلى بعد 149 كيلومترا من جنوب غرب مدينة كورال بمنطقة لوس ريوس.

ولم يتم إعلان إنذار من مخاطر وقوع تسونامي كما لم ترد حتى الآن أي معلومات حول سقوط إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: وكالات 

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