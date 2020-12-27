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فاوتشي: بايدن محق عندما توقع أن أسوأ ما في الجائحة لم يأت بعد

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فاوتشي: بايدن محق عندما توقع أن أسوأ ما في الجائحة لم يأت بعد
Reuters /FW1F/Grant McCool
أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن بلاده تتجه في الأسابيع المقبلة، نحو أسوأ فصول جائحة كورونا، تزامنا مع تنقل الناس بكثرة لقضاء العطلات.

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وفي حديثه مع شبكة "سي إن إن"، قال فاوتشي إنه يشاطر الرئيس المنتخب جو بايدن رأيه الذي توقع فيه زيادة كبيرة في إصابات كورونا بسبب التجمعات العائلية وموسم العطلات.

وتوقع فاوتشي أن تتحقق مناعة القطيع بحلول نهاية الصيف القادم، في حال توزيع لقاحي "فايزر" و"مودرنا" كما هو مخطط له.

وكان بايدن قال يوم الثلاثاء إن "متوسط معدل الوفيات يقرب من 3000 يوميا. هذا يعني أننا سنفقد عشرات الآلاف من الأرواح في الأشهر القادمة، ولن يتمكن اللقاح من إيقاف ذلك".

المصدر: The Hill

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