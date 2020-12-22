فاوتشي يعلن تلقيه لقاح كورونا اليوم

أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم.

وفي حديث لقناة "Abcnews"، علق فاوتشي على حصوله على اللقاح قائلا: "إنها لحظة مهمة عملنا بجد للوصول إليها.. يوجد لقاحان "فايزر" و"موديرنا" وأنا سأتلقى لقاح "موديرنا" الذي تم تطويره من قبل المعهد الوطني للصحة".

وأضاف: "أريد أن أظهر للناس أهمية الحصول على اللقاح وأن كل شخص يمكنه الحصول عليه يجب أن يخضع له".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقى يوم أمس جرعته الأولى من لقاح شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى نيوارك بولاية ديلاوير.

المصدر: "abcnews"