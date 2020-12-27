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سنغافورة تعطي موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا

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سنغافورة تعطي موافقتها لاستخدام لقاح
Reuters Katia Christodoulou/Pool via REUTERS
جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك"
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أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

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وأشار البيان أيضا إلى أن الخبراء يوصون الحوامل والأشخاص المصابين باعتلالات صحية بالامتناع عن استخدام اللقاح المذكور.

كما أوضحت وزارة الصحة أن الأولوية في توزيع اللقاح الجديد سيتم إعطاؤها لمسنين تتجاوز أعمارهم 70 سنة وذوي مهن معرضة للخطر.

وقد وصلت الدفعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى سنغافورة، وقالت سلطاتها إنه سيكون مجانا بالنسبة لمواطني البلاد وللأجانب المقيمين فيها.

كما تخطط سلطات سنغافورة لشراء لقاحي "مودرنا" الأمريكي و"سينوفاك بيوتيك" الصيني.

المصدر: تاس

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